Великолучане лишились около миллиона рублей из-за мошенников
Три великолучанина лишились около миллиона рублей из-за мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
Местным жителям звонили неизвестные и под различными предлогами завладели их деньгами.
Одним собеседникам они предложили дополнительный заработок в Интернете с помощью инвестиций, а другим рекомендовали срочно перевести деньги на безопасный счёт. Кроме того, ещё один местный житель потерял средства из-за покупки товара на популярном сайте.
Великолучане обратились за помощью в полицию. Сейчас проводится следствие в рамках уголовных дел.
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