Великолучане лишились около миллиона рублей из-за мошенников

11:43, 15 декабря 2024, ПАИ

Три великолучанина лишились около миллиона рублей из-за мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Местным жителям звонили неизвестные и под различными предлогами завладели их деньгами.

Одним собеседникам они предложили дополнительный заработок в Интернете с помощью инвестиций, а другим рекомендовали срочно перевести деньги на безопасный счёт. Кроме того, ещё один местный житель потерял средства из-за покупки товара на популярном сайте.

Великолучане обратились за помощью в полицию. Сейчас проводится следствие в рамках уголовных дел.