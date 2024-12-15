Ветераны боевых действий из Псковской области отдохнули в белорусском санатории с помощью фонда «Защитники Отечества»

12:48, 15 декабря 2024, ПАИ

Ветераны боевых действий, участники специальной военной операции получили путёвки в санаторий при содействии филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области и регионального комитета соцзащиты. Об этом ПАИ сообщили в филиале фонда.



Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области



Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области



Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области



Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области







Девять ветеранов СВО и участник войны в Афганистане из Псковской области отдохнули в Лепельском военном санатории Витебской области в Белорусии.

Их сопроводила до санатория заместитель руководителя филиала фонда по медицине Олеся Найденко. «У ребят в прошлом были тяжелые ранения, я беспокоилась, как они перенесут дорогу, вдруг понадобится медицинская помощь, поэтому для всеобщего спокойствия решила лично сопроводить ребят, помочь с заселением, удостовериться в их комфортном размещении. Мне так спокойнее, тем более это недалеко от Пскова», – поделилась она.

Во время отдыха бойцы не только получили качественное медицинское лечение, но и познакомились с белорусскими обычаями и традициями, а также посетили Хатынь, рассказали в филиале фонда.

«Благодарю фонд «Защитники Отечества» за приглашение и оплаченные путевки, санаторий «Лепель» за эти прекрасные три недели, где нас тепло встретили, сопроводили, где мы подлечились, нам все очень понравилось, будем ждать еще подобных поездок», – поделился демобилизованный участник СВО Андрей Ползохновский.

Всего 2024 году при содействии филиала фонда «Защитники Отечества» санаторно-курортное лечение в санаториях Московской и Тверской областей получили свыше 20 защитников Отечества.