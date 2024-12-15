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Культура

Спектакль «Метель» в сотый раз показали псковской публике

Спектакль «Метель» Алессандры Джунтини по повести Александра Пушкина в сотый раз показали в Псковском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Об этом ПАИ сообщили в культурном учреждении.

  • Спектакль «Метель» в сотый раз показали псковской публике
    Фото: Пресс-служба Псковского драмтеатра
  • Спектакль «Метель» в сотый раз показали псковской публике
    Фото: Пресс-служба Псковского драмтеатра
  • Спектакль «Метель» в сотый раз показали псковской публике
    Фото: Пресс-служба Псковского драмтеатра
  • Спектакль «Метель» в сотый раз показали псковской публике
    Фото: Пресс-служба Псковского драмтеатра
  • Спектакль «Метель» в сотый раз показали псковской публике
    Фото: Пресс-служба Псковского драмтеатра

Кроме того, сегодня, 15 декабря, исполняется семь лет с момента премьеры спектакля. «Сто показов – значимый юбилей для спектакля, а семь лет аншлагов – показатель большой зрительской любви. Стоит отметить, что для молодого итальянского режиссёра псковская «Метель» была первым спектаклем по Пушкину. И здорово, что постановка и сегодня нравится публике», – отметили в театре.

Художник спектакля – Вера Соколова, композитор – Илья Амелин, хореограф – Илона Гончар. В «Метели» с момента постановки играют Александр Овчаренко, Максим Плеханов, Анна Шуваева, Денис Кугай, Екатерина Миронова, заслуженные артисты России Ирина Смирнова и Виктор Яковлев. Изменилась только исполнительница главной роли: начинала Ксения Тишкова, а теперь Машу играет Ксения Чехова, подчеркнули в театре.

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