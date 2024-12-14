Великолукские лучники смогут выступить на международных соревнованиях в следующем году

14:59, 15 декабря 2024, ПАИ

Российских юниоров допустят на международные соревнования по стрельбе из лука в нейтральном статусе со следующего сезона. Об этом рассказал президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев, передаёт «Матч ТВ».

Он отметил, что российская сторона «почти год молчала» по этому поводу. Велись переговоры, но официальных писем отправлено не было.

«Но 19 ноября мы написали письмо с просьбой о допуске. И вот сейчас было решение исполкома World Archery о допуске российских и белорусских спортсменов‑юниоров и кадетов, но только под нейтральным флагом», – подчеркнул Владимир Ешеев.

Уже завтра, 16 декабря, направят официальное письмо о допуске, добавил он.

Владимир Ешеев также добавил, что для взрослых спортсменов запрет пока остаётся в силе и ожидается дополнительное решение Международного олимпийского комитета.

В то же время Национальный олимпийский комитет Белоруссии активно ведёт переговоры о допуске своих спортсменов.

В Псковской области есть юниоры по стрельбе из лука, представляющие регион на различных соревнованиях. Среди сильнейших в Великих Луках – мастер спорта международного класса Владимир Фазанов, а также мастера спорта Илья Силаев, Милана Мурзина и Кристина Снеткова.