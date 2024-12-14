Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Великолукские лучники смогут выступить на международных соревнованиях в следующем году

Российских юниоров допустят на международные соревнования по стрельбе из лука в нейтральном статусе со следующего сезона. Об этом рассказал президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев, передаёт «Матч ТВ».

Он отметил, что российская сторона «почти год молчала» по этому поводу. Велись переговоры, но официальных писем отправлено не было.

«Но 19 ноября мы написали письмо с просьбой о допуске. И вот сейчас было решение исполкома World Archery о допуске российских и белорусских спортсменов‑юниоров и кадетов, но только под нейтральным флагом», – подчеркнул Владимир Ешеев.

Уже завтра, 16 декабря, направят официальное письмо о допуске, добавил он.

Владимир Ешеев также добавил, что для взрослых спортсменов запрет пока остаётся в силе и ожидается дополнительное решение Международного олимпийского комитета.

В то же время Национальный олимпийский комитет Белоруссии активно ведёт переговоры о допуске своих спортсменов.

В Псковской области есть юниоры по стрельбе из лука, представляющие регион на различных соревнованиях. Среди сильнейших в Великих Луках – мастер спорта международного класса Владимир Фазанов, а также мастера спорта Илья Силаев, Милана Мурзина и Кристина Снеткова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 декабря 2024

Псковские таможенники стали обладателями серебряного кубка Международных зимних корпоративных игр
14 декабря 2024

Соревнования по плаванию «Встреча поколений» прошли в Пскове
14 декабря 2024

Псковские таможенники участвуют в Международных зимних корпоративных играх
14 декабря 2024

Псковские волейболисты стали призёрами международного турнира в Минске
14 декабря 2024

Первенство Псковской области по спортивному туризму проходит в Себежском районе
13 декабря 2024

Первенство Великих Лук по лёгкой атлетике стартует 17 декабря
13 декабря 2024

Шесть медалей завоевали псковички на международном чемпионате по воздушной гимнастике
13 декабря 2024

Сборная Псковской области по волейболу сыграет в первом этапе чемпионата России

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...