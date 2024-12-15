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Здоровый сон и снижение уровня стресса: о пользе прогулок зимой рассказали псковичам

О пользе прогулок зимой рассказали псковичам в региональном управлении Роспотребнадзора.

О пользе прогулок зимой рассказали псковичам. Фото: ПАИ

Специалисты подчеркнули, что холодный свежий воздух помогает расслабиться, отвлечься от негативных мыслей и снизить уровень стресса. Прогулки способствуют снижению выработки гормонов стресса, таких как кортизол, адреналин и норадреналин. Кроме того, ходьба является физической активностью, которая стимулирует выработку эндорфинов, улучшающих настроение и общее самочувствие, отметили в управлении.

«Регулярные прогулки на свежем воздухе оказывают положительное влияние на физическое здоровье. Исследования показывают, что быстрая ходьба улучшает работу сердца и лёгких, снижает артериальное давление и риск развития ишемической болезни сердца и инсульта», – рассказали псковичам.

Ходьба, по словам экспертов, также помогает контролировать вес, уменьшает риск диабета II типа и некоторых видов рака, укрепляет мышцы и подвижность суставов, а также способствует профилактике остеопороза. Кроме того, специалисты рекомендуют проводить 5–30 минут на солнце каждую неделю для поддержания необходимого уровня витамина D.

Также прогулка зимой помогает сжигать калории. В холодную погоду метаболизм может увеличиваться на 40 %, что позволяет эффективно контролировать вес. К тому же прогулка в холодную погоду заряжает энергией и помогает справиться с дневной сонливостью, подчеркнули в управлении.

Как пояснили эксперты, чистота зимнего воздуха делает прогулки особенно полезными для людей с аллергиями. Отсутствие сезонных аллергенов позволяет наслаждаться свежим воздухом без риска обострения симптомов. Также стоит отметить, что регулярные прогулки на свежем воздухе укрепляют иммунную систему, что особенно важно в период повышенной заболеваемости ОРВИ, обратили внимание в Роспотребнадзоре.

Для обеспечения здорового сна важно проветривать спальню. Вечерние прогулки могут стать отличным дополнением этого процесса. Формирование здоровой привычки гулять требует регулярности: первоначально может быть трудно собраться, но со временем организм начнёт просить активности и будет ощущать нехватку прогулок, заключили в управлении.

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