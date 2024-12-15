82-летнего мужчину продолжают разыскивать в Пскове

18:16, 15 декабря 2024, ПАИ

В Пскове разыскивают 82-летнего Илью Строчкова, который пропал без вести 23 июня. Он родом из Суровикинского района Волгоградской области и на данный момент проживает в Пскове. Его местонахождение до сих пор неизвестно. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина имеет рост 170–175 сантиметров и нормальное телосложение. У него короткие седые волосы. На момент исчезновения он был одет в синюю спортивную кофту с полосами белого, синего и тёмно-синего цветов и надписью FILA, в чёрные брюки, камуфляжную кепку и кроссовки с чёрными шнурками и белыми деталями. У него были ключи с брелоком в форме Эйфелевой башни.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ильи Строчкова, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-921-501-41-90 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 02, 112.