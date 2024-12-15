Псковичей приглашают на службу в полицию

18:56, 15 декабря 2024, ПАИ

Управление МВД России по Псковской области приглашает граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 50 лет присоединиться к службе в органах внутренних дел, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

«Профессия полицейского является одной из самых значимых и актуальных в обществе. Эта работа требует значительной стойкости, выдержки и энергии», – отметили в ведомстве.

Преимущества работы в полиции включают: бесплатное медицинское обслуживание для сотрудников и их семей; выплаты страховых сумм до 320 тысяч рублей в случае травм, полученных при исполнении служебных обязанностей или в быту; компенсацию за аренду жилья; доступ к санаторно-курортному лечению для сотрудников и их близких; приоритетное предоставление мест в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, а также в летних лагерях для детей сотрудников ОВД, независимо от форм собственности; возможность получения бесплатного высшего образования.

Также предусмотрена возможность получения выплаты на покупку жилья при наличии 10-летнего стажа службы; право на пенсию после 20 лет выслуги или по достижении предельного возраста службы – 50 лет, а также единовременное денежное пособие при увольнении; ежегодный отпуск продолжительностью 30 календарных дней, не включая выходные и праздничные дни, которые попадают на время отпуска; дополнительные дни отпуска за выслугу лет (пять дней при 10-летнем стаже, десять дней при 15-летнем, 15 дней при 20-летнем); ежегодная материальная помощь при уходе в отпуск; достойная и стабильная заработная плата, которая увеличивается в зависимости от выслуги лет и специального звания.

По всем вопросам трудоустройства необходимо обращаться по телефонам: 8 (8112) 59-26-62 и 8 (8112) 59-24-19 или в отдел кадров территориального органа внутренних дел Российской Федерации.