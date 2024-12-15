Новогодний турнир по настольному теннису состоялся в Пскове

20:20, 15 декабря 2024, ПАИ

Открытый новогодний турнир по настольному теннису состоялся в Пскове 14 декабря. В соревнованиях приняли участие 42 спортсмена из Пскова, Санкт-Петербурга, Карелии и Великого Новгорода. Об этом сообщил депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Члены клуба Nordman из Пскова и Санкт-Петербурга показали достойный результат: в общем мужском разряде наши ребята заняли весь пьедестал», – отметил Юрий Сорокин.

В мужском разряде первое место занял Иван Таламанов (Nordman), второе – Рамис Туйчиев (Nordman), третье – Иван Кондратьев (Nordman).

В женском разряде чемпионкой турнира стала Юлия Савинская (Петрозаводск), второе место заняла Ксения Адасенко (Петрозаводск), третье – Дарья Сергеева (Великий Новгород).

Лучшие юниоры до 18 лет – Рустам Рузиев (Nordman) и Дарья Сергеева (Великий Новгород).

Парный разряд: на первом месте Иван Таламанов (Nordman) и Карен Мавсисян (Санкт-Петербург), на втором – Даниил Старина (Санкт-Петербург) и Рамис Туйчиев (Nordman), на третьем – Вадим Барышников и Илья Вульфсон (Nordman).

«Поздравляем спортсменов с победой и с наступающими новогодними праздниками! Успехов в новых турнирах и, конечно, крепкого здоровья!» – заключил Юрий Сорокин.