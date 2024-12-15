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Общество

Псковские следователи призывают родителей к активной профилактике детского травматизма в зимний период

С наступлением зимнего сезона Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области призывает родителей уделять особое внимание профилактике детского травматизма в холодное время года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

«Зима – это время, когда дети активно наслаждаются прогулками на свежем воздухе, катаясь на санках, лыжах и коньках», – отметили в ведомстве . Однако в этот период риск получения травм значительно возрастает. Следственный комитет России призывает родителей обратить внимание на следующие рекомендации:

  • выбор безопасных мест для игр: следует выбирать для катания и игр только оборудованные и безопасные площадки, избегая участков с движением транспорта и потенциально опасными препятствиями;
  • использование защитного снаряжения: обеспечить детей защитной экипировкой – шлемами, налокотниками и наколенниками. Это поможет уменьшить риск травм в случае падения;
  • наблюдение за детьми: нельзя оставлять детей без присмотра, особенно в местах, где они активно играют. Необходимо убедиться, что они знают правила безопасности и соблюдают их;
  • обучение безопасным играм: нужно рассказать детям, как правильно кататься на санках или лыжах и вести себя на льду, научить их избегать опасных трюков и игр, которые могут привести к травмам;
  • проверка спортивного инвентаря: перед использованием убедиться, что спортивное снаряжение в хорошем состоянии. Поломанные или повреждённые предметы могут стать причиной серьёзных травм.

Следственное управление СК России по Псковской области напоминает, что безопасность детей – это общая задача. Принятие простых мер предосторожности может значительно снизить риск травматизма и обеспечить детям радостное и безопасное времяпрепровождение.

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