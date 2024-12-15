Митрополит Матфей совершил литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы в Останкино

21:54, 15 декабря 2024, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей провёл Божественную литургию в строящемся храме Успения Пресвятой Богородицы в Останкино в Москве сегодня, 15 декабря. Литургия была совершена по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщили в Telegram-канале Псковской епархии.

Его высокопреосвященству сослужили викарий патриарха Московского и всея Руси митрополит Звенигородский Арсений, старший клирик храма Успения Пресвятой Богородицы в Останкино иерей Роман Хан, первый проректор Псково-Печерской духовной семинарии игумен Августин (Заярный), а также духовенство Северо-Восточного викариатства города Москвы.

Песнопения литургии исполнили хор студентов Псково-Печерской семинарии под руководством Максима Давыдова и архиерейский хор Северо-Восточного викариатства под управлением Марии Герего. Во время богослужения молились студенты Псково-Печерской духовной семинарии и многочисленные жители Москвы.

После завершения литургии митрополит Арсений поздравил владыку Матфея и всех верующих с воскресным днём, а затем выступил перед собравшимися с проповедью.

Далее с приветственным словом к присутствующим обратился митрополит Псковский и Порховский Матфей.