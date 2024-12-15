В России рассматривается возможность замены больничного на удалённую работу

22:50, 15 декабря 2024, ПАИ

Депутаты Государственной Думы обратились в Министерство здравоохранения Российской Федерации с инициативой провести обсуждение нового предложения. Законодатели предлагают официально разрешить работникам при несерьёзных недомоганиях не оформлять больничный лист, который предполагает потерю части дохода, а переходить на дистанционный режим работы с сохранением полной заработной платы. Об этом сообщают «Известия».

Согласно задумке, сотрудник сможет сам решать, приостановить ли работу для лечения. Эту инициативу одобрил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Скажем, человек сломал ногу, но может с компьютером работать из дома. Причём готов работать. Получается, всем удобно и выгодно, но из-за того, что больничный оформлен электронно, официально договориться невозможно», – объяснил он.

По мнению депутата Госдумы, экс-министра труда России Оксаны Дмитриевой, эта инициатива способна привести к злоупотреблениям как со стороны работников, так и со стороны работодателей. Кроме того, по её словам, практика работы из дома при несерьёзных недомоганиях уже широко используется и не нуждается в официальном закреплении.