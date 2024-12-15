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В Пскове подвели итоги заключительного этапа Международной Российско-Белорусской олимпиады «Вместе»

В Псковском государственном университете состоялась церемония торжественного закрытия заключительного этапа Международной Российско-Белорусской олимпиады «Вместе» по природоподобным технологиям. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В Пскове подвели итоги заключительного этапа Международной Российско-Белорусской олимпиады «Вместе». Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

С приветственным словом к участникам торжества обратилась ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

«Разрешите поздравить вас с тем, что именно вы стали первыми участниками российско-белорусской олимпиады по природоподобным технологиям. Это серьёзная и увлекательная область науки, у которой есть достойная история и блестящее будущее, нацеленное на обеспечение независимости, конкурентоспособности и экологического благополучия наших стран», – подчеркнула Наталья Ильина.

Она добавила, что уверенность в стремлении реализовать себя в интеллектуальной деятельности и научных исследованиях позволит молодым людям быть востребованными обществом, а их успех будет способствовать повышению конкурентоспособности российского и белорусского образования.

В рамках олимпиады, которая была направлена на поиск талантливой молодёжи двух стран, интересующейся дисциплинами, связанными с природоподобными технологиями, проводились теоретический и практический туры.

В ходе четырёхдневного интенсива для участников были организованы образовательные экскурсии по Передовой инженерной школе Союзного государства, новому учебно-лабораторному корпусу ПсковГУ, а также по культурно значимым местам Пскова.

По итогам заключительного этапа олимпиады были объявлены победители и призёры. В число победителей вошли Екатерина Величко (Минск), Степан Бойко (Минск), Тимофей Ковалев (Псков), Александр Герасимёнок (Полоцк). Призёрами стали Артём Захаревич (Минск), Никита Кравчук (Минск), Алина Ханевич (Полоцк), Иван Рудомётов (Псков), Любовь Красновская (Минск), Полина Ольховская (Витебск), Алиса Веселова (Дедовичи), Ульяна Жумарь (Минск).

Стоит отметить, что в заключительном этапе Международной Российско-Белорусской олимпиады «Вместе» по природоподобным технологиям в ПсковГУ приняли участие 30 учеников десятых и одиннадцатых классов из Пскова, Дедовичей, Великих Лук, Минска, Полоцка и Витебска.

Напомним, что олимпиада была организована при поддержке программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

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