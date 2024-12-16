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Общество

Жители Псковской области часто обращаются по ДМС к лорам и неврологам

Клиенты СберСтрахования в Псковской области чаще всего обращаются по полисам ДМС к терапевтам, лорам и неврологам, сообщил генеральный директор компании Михаил Волков на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

Фото: пресс-служба Сбера

Согласно статистике компании, эти специалисты чаще всего входят в перечень самых востребованных врачей в регионах работы Северо-Западного банка Сбербанка. Как и в Псковской области, в топ-3 востребованных специалистов входят врачи этих специальностей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. При этом стоматолог входит в тройку лидеров по обращаемости в Архангельской, Вологодской и Новгородской областях, республиках Карелии и Коми, гастроэнтеролог – в Калининградской и Мурманской областях, травматолог – в Ненецком автономном округе.

Если говорить о процедурах, то в Псковской области чаще всего проходят общеклинические исследования, сдают биохимический анализ крови, а также делают внутривенные и внутримышечные инъекции, прививки. В то же время в Карелии и Коми чаще всего обращаются к стоматологу, в Вологодской области чаще всего ходят на медицинский массаж, а в Мурманской и Нижегородской областях – на физиотерапию.

«С января по ноябрь этого года число заключённых в СберСтраховании договоров в два раза превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Таким образом, под защитой компании оказались уже более чем 30 тысяч жителей Северо-Запада – это в 1,5 раза больше, чем за 11 месяцев 2023 года. Востребованность медицинских страховых программ объясняется возможностью получить оперативную помощь при неожиданном ухудшении здоровья, а также более широким выбором клиник и времени приёма. Согласно прогнозу, по итогам 2024 года СберСтрахование направит на оказание медицинских услуг своим клиентам около одного миллиарда рублей», – отметил генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков.

«Приятно отметить, что работодатели вкладываются в своевременную диагностику здоровья своих сотрудников. Санкт-Петербург занимает пятое место по числу корпоративно застрахованных по программе медицинских чекапов, а Ленобласть – десятое. Такие комплексные исследования особенно важны для работников с тяжёлыми условиями труда, и мы предлагаем уникальные программы обследований для восьми отраслей бизнеса. Своевременная медицинская помощь – это не только вопрос сохранения здоровья человека, но и необходимое условие для повышения качества жизни», – подчеркнул председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

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