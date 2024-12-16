Очередной атлантический циклон накроет Северо-Запад России

07:55, 16 декабря 2024, ПАИ

Какая погода ждёт жителей Северо-Запада России на этой неделе, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

На территорию прорвётся очередной атлантический циклон, отметили специалисты. «Вначале этот вихрь сумеет согреть только юго-западные районы, и здесь потеплеет и будет от −3 до +2 градусов», – подчеркнули в «Фобосе».

По словам синоптиков, к концу недели потепление усилится и распространится на остальную территорию региона. Однако в среду здесь возможно кратковременное похолодание, добавили в «Фобосе».