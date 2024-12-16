В пяти деревнях Псковского района сегодня частично отключат свет

09:15, 16 декабря 2024, ПАИ

В пяти деревнях Псковского района частично отключат свет сегодня, 16 декабря, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Так, в деревнях Моглино и Дуброво с 10:00 по 16:00 частично отключат электроэнергию в связи с демонтажом шлейфов с опоры № 37.

До 11:00 свет частично будет отключен в деревнях Уграда и Паники.

Также электроэнергию отключат на улице Завеличенской, 16 в деревне Борисовичи 16 и 17 декабря с 13:00 до 18:00.