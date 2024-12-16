Ушедшего из больницы псковича продолжает искать полиция

09:28, 16 декабря 2024, ПАИ

Мужчину, который ушёл из больницы в июне 2022 года, продолжают разыскивать в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Пропавший – уроженец деревни Старонья Псковского района 60-летний Вадим Подоянов. Он проживал в деревне Карамышево. 29 июня 2022 года он самовольно ушёл из Псковской межрайонной больницы. До настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Мужчина ростом 190 сантиметров, среднего телосложения, у него лицо овальной формы, седые волосы, голубые глаза. Был одет в бело-голубую майку, коричневые трусы, домашние тряпочные тапки тёмного цвета с закрытым носком без задников.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть) или 02.