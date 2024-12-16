Новогодний бал-маскарад пройдёт в Пскове 3 января

10:31, 16 декабря 2024, ПАИ

3 января в Приказной палате Псковского кремля пройдёт новогодний бал-маскарад «В некотором царстве, в некотором государстве...». Об этом ПАИ сообщили в городском Молодёжном центре.

Псковичи от 16 до 35 лет смогут окунуться в мир сказок и легенд, выбрав наряд любимого персонажа из сказок.

«Мы хотим сделать праздник по-настоящему уютным и запоминающимся, чтобы ребята могли отдохнуть и одновременно с пользой провести время в новогодние выходные, — рассказала организатор от Молодёжного центра Мария Каменская. — Мы уверены, что этот бал станет отличным началом года и оставит у всех тёплые воспоминания».

Регистрация на мероприятие обязательна. Для подготовки к мероприятию организаторы проводят репетиции по вторникам и воскресеньям.

Билеты можно приобрести в кассах Псковского кремля или на официальном сайте музея. Также доступна покупка билетов с использованием «Пушкинской карты».