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Сборная Псковской области стала победителем стартового тура Первой лиги чемпионата России по волейболу

Сборная Псковской области стала победителем стартового тура Первой лиги чемпионата России по волейболу, который прошёл в Великом Новгороде 14 и 15 декабря. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

Сборная Псковской области стала победителем стартового тура Первой лиги чемпионата России по волейболу. Фото: группа Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте»

В первом туре встретились четыре команды из Псковской, Новгородской и Ленинградской областей, а также Коми. Сборная Псковской области обыграла новгородский «Кураж» – 3:0 (25:18; 25:19; 25:18), выиграла у команды «Газпром трансгаз Ухта» – 3:2 (25:23; 19:25; 22:25; 25:23; 15:9) и победила Setl Group из Ленинградской области – 3:0 (25:23; 25:18; 25:17).

Второй тур соревнований состоится в Пскове 15 и 16 февраля.

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