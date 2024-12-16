Фейковые новости о происшествиях распространяют в псковских пабликах

12:22, 16 декабря 2024, ПАИ

Недостоверные новости о различных якобы произошедших инцидентах с пострадавшими распространяют в псковских пабликах.



Фото: Скриншоты



Фото: Скриншоты



Например, в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте» опубликовано отфотошопленное фото с 6-летней девочкой, которая якобы упала в колодец в Острове-3.

На самом деле случай произошел еще в 2017 году в Тамбове.

Это не единственный фейк по поводу происшествияй, якобы произошедших в Острове.



Фото: Скриншоты



Фото: Скриншоты



Так, еще один вброс касался собаки, которая якобы упала в яму. На самом деле никакой собаки не было. Фото взято и отфотошоплено с происшествия, случившегося под Волгоградом в 2021 году, когда 11-летний мальчик упал в коммунальную яму.