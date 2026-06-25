Более 13 млн рублей перевели мошенникам три псковички

14:44, 25 июня 2026, ПАИ

Три жительницы Пскова стали жертвами мошенников и лишились более 13 млн рублей. Неизвестные звонили женщинам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, банков и других организаций, а также использовали одну из торговых платформ, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, злоумышленники убеждали собеседниц перевести сбережения на «безопасные счета» и задекларировать деньги. Некоторым из них аферисты обещали дополнительный заработок в интернете. Жертвами стали как молодые женщины, так и пенсионерки.

Когда потерпевшие поняли, что их обманули, они обратились в полицию. Возбуждены уголовные дела, обстоятельства устанавливаются.

В полиции напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности: при подозрительных звонках не вступать в длительные разговоры, а сразу сообщать о происшествии в полицию и банк.