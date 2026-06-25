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Происшествия

Ещё два участника нападения на псковских десантников в 2000 году получили сроки в колонии

Вынесен приговор в отношении Арслана Таушева и Расула Кошманбетова. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ст. 279 и ст. 317 УК РФ (участие в банде, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Скрин видео Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России

Следствием и судом установлено, что в феврале 2000 года Таушев и Кошманбетов в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева* и Хаттаба* приняли участие в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, которое происходило в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики.

Нападение они осуществили с трех сторон, при этом Таушев и Кошманбетов, заняв позиции, из пулемета Калашникова и автомата производили прицельные выстрелы в военнослужащих. В нападении, которое длилось до утра 1 марта 2000 года, погибли 84 военнослужащих, а четверо получили ранения.

Приговором суда Таушеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года, Кошманбетову – 24 года. Назначенное наказание фигуранты будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.

«Реализуя принцип неотвратимости наказания, следователи при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России и МВД России продолжают устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов», – подчеркнули в СК РФ.

Напомним, нападение произошло 29 февраля 2000 года на шестую роту 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни. В результате нападения погибли 84 военнослужащих, ещё четверо были ранены.

Ранее сообщалось, что участника нападения на псковских десантников в Чечне осудили на 21 год, ещё два участника нападения на псковских десантников получили сроки спустя 25 лет. Приговором Южного окружного военного суда Асланбеку Казанчеву и Анзору Батырову назначили наказания в виде 17 и 14 лет лишения свободы соответственно в колонии строгого режима. Также ещё четверых участников нападения на псковских десантников в 2000 году приговорили к лишению свободы на сроки от 13 до 24 лет.

* внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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