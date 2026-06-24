В Великих Луках завершили расследование дела об убийстве жены во время ссоры

16:06, 24 июня 2026, ПАИ

Расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве супруги, завершили следователи в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 3 апреля между супругами произошла ссора. Мужчина кулаком ударил потерпевшую в голову и нанёс удары по телу. От полученных травм она скончалась на месте.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.