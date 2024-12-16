Более восьми миллионов рублей лишились псковичи из-за телефонных мошенников

12:17, 16 декабря 2024, ПАИ

Более восьми миллионов рублей выманили телефонные мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Себежа, Печор и Псковского района звонили неизвестные. Они представлялись сотрудниками банков, правоохранительных органов и других организаций и под разными предлогами завладели деньгами граждан.

В частности, некоторым псковичам злоумышленники предложили дополнительный заработок в качестве курьера. Другим они сообщили, что кто-то будто бы собирается совершить попытки несанкционированного оформления на них кредитов или списания денег с банковских счетов, в связи с чем якобы следует срочно перевести сбережения на «безопасные счета».

Махинаторы также ввели в заблуждение некоторых псковичей при осуществлении ими операций купли-продажи товаров в интернете. А другие аферисты, взломав аккаунты граждан, под видом их знакомых просили одолжить денег.

В итоге псковичи потеряли в общей сложности более восьми миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбужденных уголовных дел, уточнили в пресс-службе.