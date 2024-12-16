Первые чемпионат и первенство Псковской области по муай-тай прошли в Великих Луках

13:54, 16 декабря 2024, ПАИ

Первые открытые чемпионат и первенство Псковской области по муай-тай прошли в Великих Луках 14 и 15 декабря, сообщается в группе отделения Федерации тайского бокса Псковской области в Великих Луках в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Федерация тайского бокса Псковской области в Великих Луках



Фото: Федерация тайского бокса Псковской области в Великих Луках



Фото: Федерация тайского бокса Псковской области в Великих Луках



Фото: Федерация тайского бокса Псковской области в Великих Луках



Фото: Федерация тайского бокса Псковской области в Великих Луках



Фото: Федерация тайского бокса Псковской области в Великих Луках



Фото: Федерация тайского бокса Псковской области в Великих Луках



Фото: Федерация тайского бокса Псковской области в Великих Луках



Фото: Федерация тайского бокса Псковской области в Великих Луках



Фото: Федерация тайского бокса Псковской области в Великих Луках



















Соревнования прошли в рамках фестиваля единоборств «Новогодняя звезда». В них приняли участие около 80 спортсменов из Великих Лук, Смоленска и Белоруссии.

В командном зачёте первое место заняла великолукская команда «Феникс». Вторыми стали воспитанники Полоцкой спортшколы из Белоруссии. Замкнули тройку призёров спортсмены великолукского «Авангарда». Состязания стали отборочными в сборную Псковской области по муай-тай.

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