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Первые чемпионат и первенство Псковской области по муай-тай прошли в Великих Луках

Первые открытые чемпионат и первенство Псковской области по муай-тай прошли в Великих Луках 14 и 15 декабря, сообщается в группе отделения Федерации тайского бокса Псковской области в Великих Луках в соцсети «ВКонтакте».

  • Первые чемпионат и первенство Псковской области по муай-тай прошли в Великих Луках
    Фото: Федерация тайского бокса Псковской области в Великих Луках
  • Первые чемпионат и первенство Псковской области по муай-тай прошли в Великих Луках
    Фото: Федерация тайского бокса Псковской области в Великих Луках
  • Первые чемпионат и первенство Псковской области по муай-тай прошли в Великих Луках
    Фото: Федерация тайского бокса Псковской области в Великих Луках
  • Первые чемпионат и первенство Псковской области по муай-тай прошли в Великих Луках
    Фото: Федерация тайского бокса Псковской области в Великих Луках
  • Первые чемпионат и первенство Псковской области по муай-тай прошли в Великих Луках
    Фото: Федерация тайского бокса Псковской области в Великих Луках
  • Первые чемпионат и первенство Псковской области по муай-тай прошли в Великих Луках
    Фото: Федерация тайского бокса Псковской области в Великих Луках
  • Первые чемпионат и первенство Псковской области по муай-тай прошли в Великих Луках
    Фото: Федерация тайского бокса Псковской области в Великих Луках
  • Первые чемпионат и первенство Псковской области по муай-тай прошли в Великих Луках
    Фото: Федерация тайского бокса Псковской области в Великих Луках
  • Первые чемпионат и первенство Псковской области по муай-тай прошли в Великих Луках
    Фото: Федерация тайского бокса Псковской области в Великих Луках
  • Первые чемпионат и первенство Псковской области по муай-тай прошли в Великих Луках
    Фото: Федерация тайского бокса Псковской области в Великих Луках

Соревнования прошли в рамках фестиваля единоборств «Новогодняя звезда». В них приняли участие около 80 спортсменов из Великих Лук, Смоленска и Белоруссии.

В командном зачёте первое место заняла великолукская команда «Феникс». Вторыми стали воспитанники Полоцкой спортшколы из Белоруссии. Замкнули тройку призёров спортсмены великолукского «Авангарда». Состязания стали отборочными в сборную Псковской области по муай-тай.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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