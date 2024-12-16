Книгу по истории Святогорского монастыря презентовали в «Михайловском»

13:14, 16 декабря 2024, ПАИ

Книгу «Святогорский монастырь Псковской епархии в XVIII – начале XX века» презентовали в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали ПАИ в музее, представил новое монографическое издание его автор-составитель протоиерей Михаил Иванов, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в посёлке Пушкинские Горы.

Собравшиеся, в большинстве своём научные сотрудники и экскурсоводы «Михайловского», чрезвычайно заинтересованные во всех и всяких вновь открытых сведениях и источниках о монастыре, на территории которого находится могила поэта и некрополь Пушкиных и Ганнибалов, отметили большую значимость новой работы отца Михаила, задали ему множество вопросов.

Протоиерей Михаил Иванов много лет изучает историю Святогорского монастыря, отметили в музее. В 2017 году он также подготовил к выходу в свет издание «Святогорская повесть» – о «Повести о явлении чудотворных икон Пресвятая Владычица нашея Богородицы и Приснодевы Марии во области града Пскова на Синичьей Горе, иже ныне зовома Святая Гора» – памятнике древнерусской литературы. Не один раз отец Михаил становился участником научных чтений и круглых столов в «Михайловском», где рассказывал о своих изысканиях из истории монастыря и его насельников.

По окончании встречи – презентации новой книги в Пушкинском заповеднике один её экземпляр с дарственной надписью священник передал в книжный фонд музейной научной библиотеки, сообщили в учреждении.