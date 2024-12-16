Более 20 семей Пскова получили медали за 50 лет совместной жизни

13:22, 16 декабря 2024, ПАИ

25 семей Пскова, которые отметили в этом году золотую свадьбу, получили медали «50 лет совместной жизни» сегодня, 16 декабря. Также ещё трем семьям медали будут вручены дома, передает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















Торжественная церемония состоялась в Детской музыкальной школе имени Римского-Корсакова.

Медали юбилярам вручил глава Пскова Борис Елкин.

«Прожить 50 лет вместе, конечно, очень большой срок, за который вы прошли через все невзгоды, через какие-то проблемы, через какие-то трудности, но вы преодолели их сообща, вместе. И вы действительно большой пример для подрастающего поколения, большой пример для нашей молодежи, то, что можно хранить любовь и верность в таком большом промежутке времени. Я хотел бы с удовольствием вас с этим поздравить», – сказал глава города.

Также для юбиляров прошел праздничный концерт от псковских артистов.

Отметим, традиция чествования семей-юбиляров приурочена к объявленному президентом Году семьи в России.