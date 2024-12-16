Пскович стал победителем Московской юношеской лиги по самбо

13:44, 16 декабря 2024, ПАИ

Пскович Захар Петров стал победителем Московской юношеской лиги по самбо, финал которой прошёл в Москве 15 декабря. Об этом ПАИ сообщили в псковском клубе единоборств «Динамо».

В течение года под эгидой Московской юношеской лиги по самбо состоялось 24 турнира. В финал отобрались только лучшие самбисты.

Псковскую область на соревнованиях представили воспитанники псковского общества «Динамо» Захар Петров в весе свыше 71 килограмма и Василий Тоечкин в весе до 46 килограммов. В итоге Петров стал победителем в своей категории. Тренирует спортсменов Анатолий Сазанский.

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