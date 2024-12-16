Как убирают улицы Пскова от снега, рассказал дорожный мастер

13:51, 16 декабря 2024, ПАИ

Как проходит очистка дорог в Пскове после снегопада, рассказал дорожный мастер Юрий Филиппов в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Идёт очистка и обработка дорог первой категории – это автобусные маршруты, а также тротуары. Сейчас работает восемь комбинированных дорожных машин, которые проводят очистку и обработку дорог, шесть тракторов, автогрейдер и мини-погрузчик Bobcat», – отметил он.

После очистки дорог первой категории приступят к поперечным улицам. По словам мастера, работа идёт постоянно, бригады будут выходить как в дневные, так и в ночные смены.

«На данный момент на ручной очистке задействовано 28 человек, это семь бригад. Будем и дальше дополнительно привлекать людей и технику. Всё зависит от погодных условий, работы будем организовывать исходя из них», – резюмировал Юрий Филиппов.