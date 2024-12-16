Псков встал в пробках из-за снегопада
Псков встал в пробках из-за снегопада и плохой погоды.
На улицах города произошло несколько ДТП. Движение на Завеличье и в центре города затруднено.
Водителей в Псковской области призывают быть внимательными на дорогах.
Ранее сообщалось, что сильный мокрый снег обрушится на область 16 декабря. Кроме того, жителей региона ждёт усиление ветра.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
16 декабря 2024
Лишь 8% псковских семей в состоянии купить в кредит автомобиль дороже миллиона рублей