Псков встал в пробках из-за снегопада

08:35, 16 декабря 2024, ПАИ

Псков встал в пробках из-за снегопада и плохой погоды.

На улицах города произошло несколько ДТП. Движение на Завеличье и в центре города затруднено.

Водителей в Псковской области призывают быть внимательными на дорогах.