Лыжные трассы начали накатывать в Псковской области
Лыжные трассы начали накатывать в Псковской области, передаёт корреспондент ПАИ.
В Пскове лыжные трассы накатывают на стадионе «Машиностроитель». В Псковском районе лыжню делают на горе Соколихе.
Также лыжня готовится в Сенчитском бору Великолукского района, сообщается на личной странице любителя лыжных гонок Николая Ласькова в соцсети «ВКонтакте». «Идёт полным ходом подготовка лыжных трасс в целях участия любителей лыжных гонок в первых стартах, которые состоятся совсем скоро», – отметил Ласьков.
В пресс-службе Великолукского центра подготовки велосипедистов сообщают, что на территории центра также стартовала подготовка трассы. «Временно центр работает в ограниченном режиме – необходимо тщательно подготовить первый слой. При благоприятных погодных условиях планируется полноценное открытие сегодня в 18:00», – пояснили в организации.
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