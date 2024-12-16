Лыжные трассы начали накатывать в Псковской области

14:27, 16 декабря 2024, ПАИ

Лыжные трассы начали накатывать в Псковской области, передаёт корреспондент ПАИ.

В Пскове лыжные трассы накатывают на стадионе «Машиностроитель». В Псковском районе лыжню делают на горе Соколихе.

Также лыжня готовится в Сенчитском бору Великолукского района, сообщается на личной странице любителя лыжных гонок Николая Ласькова в соцсети «ВКонтакте». «Идёт полным ходом подготовка лыжных трасс в целях участия любителей лыжных гонок в первых стартах, которые состоятся совсем скоро», – отметил Ласьков.

В пресс-службе Великолукского центра подготовки велосипедистов сообщают, что на территории центра также стартовала подготовка трассы. «Временно центр работает в ограниченном режиме – необходимо тщательно подготовить первый слой. При благоприятных погодных условиях планируется полноценное открытие сегодня в 18:00», – пояснили в организации.

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