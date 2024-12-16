Новый род войск сформируют в России
В России сформируют новый род войск – войска беспилотных систем. Их создание планируют завершить уже в третьем квартале 2025 года, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов во время расширенного заседания коллегии Минобороны, сообщает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Казахстан во время пресс-конференции предложил выделить подразделения операторов беспилотников в отдельный род войск в Вооружённых силах России.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
16 декабря 2024
Шквальный ветер, мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 17 декабря