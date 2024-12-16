Девять наград завоевали псковички на Кубке мира по пилонному спорту и воздушной гимнастике

14:31, 16 декабря 2024, ПАИ

Девять наград завоевали псковички, воспитанницы студии пилонного спорта и воздушной гимнастики Софьи Колосковой на Кубке мира. Об этом ПАИ сообщила тренер спортсменок Софья Колоскова.



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова



Фото: Софья Колоскова















Всего в соревнованиях приняли участие 11 спортсменок из Псковской области. В дисциплине «пилонный спорт» золото выиграли Диана Крикун и Софья Колоскова. В дисциплине «артистический пилон» золото завоевала Алла Бирюкова. Также две спортсменки Виктория Калинина и Серафима Любых вошли в десятку лучших спортсменов в дисциплине «пилонный спорт».

В дисциплине «спортивное воздушное кольцо» серебро досталось Софии Скляренко, а бронзовыми призёрами стали София Закарян, Софья Птицына и Светлана Щербакова. В дисциплине «артистическое воздушное кольцо» среди взрослых первое место заняла Виктория Федотова, а также золото взял дуэт в составе Ирины Ветровой и Софьи Колосковой.

«Для меня как для спортсмена это был последний чемпионат. Теперь я направляю все своё внимание, силы и время только на спортсменов. Участие в Кубке мира – это сложный путь, который мы прошли», – отметила тренер команды Софья Колоскова.

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