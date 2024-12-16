Гендер-пати становятся всё популярнее в Псковской области

15:45, 16 декабря 2024, ПАИ

Гендер-пати всё чаще стали заказывать псковские родители, рассказал организатор и ведущий праздничных мероприятий Павел Смольников в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 16 декабря.

«Сейчас стали очень популярны гендер-пати. Этот тренд пришёл из других стран и уже порядка трёх лет развивается. Сейчас и на Псковщине это начинает набирать обороты: кто-то организовывает поскромнее, кто-то помасштабнее», – отметил гость студии.

Гендерная вечеринка – это праздничное мероприятие, на котором будущие родители, друзья и семья собираются, чтобы выяснить, кто родится у пары: мальчик или девочка.