Задержали ещё одного подозреваемого в нападении на псковских десантников в 2000 году

15:21, 16 декабря 2024, ПАИ

Сотрудники следственных органов задержали ещё двух фигурантов дела по факту нападения банд Басаева и Хаттаба в Чечне в 1999 и 2000 годах. Один из них принимал участие в нападении на псковских десантников. Об этом сообщает Следственный комитет России.

ФСБ России и центр «Э» ГУ МВД России по СКФО задержали Хамидула Япова и Минкаила Магамадова.

Как считает следствие, второй задержанный принимал участие в нападении на военнослужащих псковской дивизии воздушно-десантных войск в феврале 2000 года. Первый же, как отмечают следователи, причастен к нападению, которое произошло 4 октября 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики.

Из-за совершённых боевиками преступлений 32 человека получило ранения и 99 военнослужащих погибли.

Обоим мужчинам предъявили обвинения по статьям 279 УК РФ, часть 2 статьи 209 УК РФ, статьи 317 УК РФ. Сейчас их заключили под стражу.

Кроме того, следствие устанавливает их причастность к другим преступлениям, которые не связаны с расследуемыми делами.