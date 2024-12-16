Пскович Вячеслав Гордин стал победителем всероссийской премии «Лучший DIY-блогер 2024»

15:28, 16 декабря 2024, ПАИ

Пскович, владелец собственной столярной мастерской, блогер Вячеслав Гордин стал победителем всероссийской премии «Лучший DIY-блогер 2024» в номинации «Дерево».

Торжественная церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге.

«Ежегодно выбирают лучших представителей данного жанра, которые снимают видео и ведут свой блог. То есть блогеров, которые ведут свой канал на тему стройки, ремонта, рабочих профессий, так называемых DIY», – рассказал Вячеслав Гордин в беседе с корреспондентом ПАИ.

Вячеслав Гордин производит эксклюзивные изделия мебели. Работает Вячеслав Гордин с ценными породами древесины и деревом, а также ведёт свой блог и снимает видео о своей работе.

Мужчина занимается блогом в Youtube уже четыре года. На канале у Вячеслава Гордина почти 360 тысяч подписчиков.

Программу «Бизнес-ланч» с Вячеславом Гординым смотрите здесь.