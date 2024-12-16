Мероприятие для event-специалистов пройдёт в Великих Луках

15:49, 16 декабря 2024, ПАИ

Мероприятие для event-специалистов пройдёт в Великих Луках в следующем году, сообщил организатор и ведущий праздничных мероприятий Павел Смольников в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 16 декабря.

«Это мероприятие необходимо для того, чтобы подружить event-индустрию, так как обычно мы не видимся друг с другом. Причём к специалистам в этой сфере относятся и визажисты, и парикмахеры, и кондитеры, и фотографы, а также многие другие. Всё это – великий труд, и они много работают, а мне бы хотелось, чтобы они отдохнули», – отметил гость студии.

В прошлом году подобное мероприятие прошло в Пскове и есть планы проводить это событие ежегодно и в других городах, заметил Павел Смольников.