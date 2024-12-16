Истоки, форумы, дискуссии. Совет по молодёжной политике при Псковской городской Думе подвёл итоги

15:39, 16 декабря 2024, ПАИ

О взаимодействии со старшими товарищами-депутатами городского парламента, делах, задумках и мечтах, а также планах на новый год – в интервью с председателем Совета по молодёжной политике при Псковской городской Думе Александром Андреевым.

– Совет по молодёжной политике Псковской городской Думы работает не так давно, с 2022 года. Кто входит в его состав? И меняется ли он?

– Состав обновляется по объективным причинам – ребята уезжают за пределы региона в основном на учёбу или работу. Наша движущая сила – школьники, студенты вузов и средних профессиональных учебных заведений. Есть предприниматели и педагоги. Возраст – от 14 до 35 лет. Обновление состава будет в ближайшем будущем – анонсируем новый набор, который будет проходить в марте 2025 года.

Движение и дискуссии

– Любопытно, ребята из каких школ и колледжей представлены в совете?

– Это 21-я и 26-я школы, агротехнический и политехнический колледжи, а также кооперативный техникум. Все очень движовые и активные ребята с массой идей.

– В конце года по традиции подводят итоги в разных сферах жизни. Что было у вас самое яркое, насыщенное, интересное?

– Это работа в школах, участие в «Разговорах о важном», Неделе правовой грамотности и профилактике правонарушений, участие в многочисленных добровольческих акциях.

Кроме того, наши ребята были активны в добровольческом сопровождении мероприятий форумной кампании Росмолодёжи. Это Всероссийский проект «Истоки. Школа» в Печорах и молодёжный историко-культурный форум «Истоки» в Севастополе. Кстати, наш совет был представлен и в организации всероссийских мероприятий – на днях я вернулся из Москвы со Всероссийского патриотического форума, где входил в состав дирекции.

Всем нам запомнилась и отличная дискуссионная встреча с депутатом городской Думы Алексеем Форшем. Сейчас работаем над интерактивами, есть задумки о мероприятии в Доме молодёжи с использованием лазерных проекций.

Если говорить в цифрах, мы провели 136 мероприятий, в которых было задействовано свыше 6 000 человек.

Коллеги и наставники

– В грантовых конкурсах участвуете?

– Как раз над этим и начинаем работать – это наша приоритетная задача – разработать и выиграть грант Росмолодёжи. Некоторые из тех мероприятий, которые мы организовывали и проводили, уже готовы оформить в грантовую заявку. Это, конечно же, поможет их провести на новом качественном уровне.

– Как происходит взаимодействие вашего совета с депутатами Псковской городской Думы, с председателем?

– Без преувеличения – взаимоотношения с депутатским корпусом у нас складываются исключительно положительно. И можно с уверенностью сказать, что депутаты для членов совета – это старшие коллеги и наставники. Некоторые из наших ребят даже являются помощниками депутатов на общественных началах. Есть даже ребята, которые проходят практику в городской Думе.

Председатель Псковской городской Думы Александр Георгиевич Гончаренко и депутаты поддерживают все начинания членов совета и активно откликаются. Причём не формально: дают совет, напутствие или реально участвуют в наших делах.