Последние корректировки в бюджет Псковской области 2024 года внесут депутаты в декабре

16:08, 16 декабря 2024, ПАИ

Законопроект об изменениях текущего бюджета Псковской области внёс на рассмотрение депутатского корпуса губернатор Михаил Ведерников. Собрание рассмотрит документ на завершающей сессии 2024 года. Доходы региональной казны увеличиваются на 773 млн 600 тысяч рублей, расходы – на 539 млн 570 тысяч рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Рост доходной части произошёл за счёт поступления федеральных средств, а также обусловлен перевыполнением плана по налоговым поступлениям. Так, дополнительные отчисления по налогу на доходы физических лиц ожидаются в размере 427 млн рублей, по акцизам – 228 млн рублей. С плюсом ожидаются поступления в бюджет по УСН и транспортному налогу, с минусом – по налогу на прибыль организаций.

Внесение поправок в региональный бюджет на завершающей сессии года вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков назвал сложившейся традиционной практикой.

«Можно сказать, что мы приводим все бюджетные параметры в соответствие с реалиями жизни – что-то не исполнено, а где-то, наоборот, перевыполнено, какие-то деньги поступили из федерального бюджета, а где-то мы видим рост собственных доходов. Так, например, идёт увеличение налоговых поступлений по НДФЛ и акцизам. С учётом всех актуальных цифр происходит перераспределение внутри государственных программ, а дополнительные средства идут на финансирование приоритетных расходных статей и уменьшение дефицита бюджета», – прокомментировал финансовые решения вице-спикер Александр Братчиков.

За счёт поступления дополнительных денег и перераспределения имеющихся средств на развитие транспортной системы направляется 734 млн рублей. Финансирование государственной программы «Развитие здравоохранения» к концу года увеличивается более чем на 265 млн рублей. Дополнительные средства также будут направлены в сферу образования, на развитие сельских территорий и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

За счёт переноса с 2024 на 2025 год лимитов выделяемого федеральным правительством бюджетного кредита уменьшены объёмы финансирования программы «Обеспечение населения области доступным и комфортным жильём», при этом увеличены субвенции муниципальным образованиям на оплату договора найма жилья для детей-сирот.

С учётом предложенных изменений дефицит областного бюджета уменьшается на 234 млн рублей, доходы 2024 года составят 61 млрд 800 млн 287 тысяч рублей, расходы – 64 млрд 435 млн 384 тысячи рублей.