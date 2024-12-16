Названа цена самого дорогого корпоратива в Пскове в этом году

17:00, 16 декабря 2024, ПАИ

Цену самого дорогого корпоратива в Пскове в этом году назвал организатор и ведущий праздничных мероприятий Павел Смольников в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 16 декабря.

«Самый дорогой корпоратив в Пскове стоил 2,5 миллиона рублей. На нём выступали фокусники из Москвы, которые стоили очень дорого», – отметил гость студии.

При этом, по словам Павла Смольникова, поющих звёзд российской эстрады можно пригласить на праздник за 300–400 тысяч рублей. «Среди трендов сейчас – тематические вечеринки, например, в стиле фильма «Великий Гэтсби», 1990-х или стиляг, хотя много и обычных вечеринок», – резюмировал ведущий.