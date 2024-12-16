Воронежский «Факел» расторг соглашение с псковским футболистом Владиславом Мастерным
Воронежский «Факел» расторг соглашение с уроженцем Пскова Владиславом Мастерным, сообщает пресс-служба клуба.
Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Владислав Мастерной выступал за воронежский «Факел» с 2019 года. Всего пскович провёл за «Факел», выступающий в Российской премьер-лиге, 158 официальных матчей.
Недавно трансферная стоимость псковского футболиста упала с 600 до 500 тысяч евро, по оценке портала Transfermarkt.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Воронежский «Факел» расторг соглашение с псковским футболистом Владиславом Мастерным
Девять наград завоевали псковички на Кубке мира по пилонному спорту и воздушной гимнастике
Сборная Псковской области стала победителем стартового тура Первой лиги чемпионата России по волейболу