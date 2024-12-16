Воронежский «Факел» расторг соглашение с псковским футболистом Владиславом Мастерным

16:57, 16 декабря 2024, ПАИ

Воронежский «Факел» расторг соглашение с уроженцем Пскова Владиславом Мастерным, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Владислав Мастерной выступал за воронежский «Факел» с 2019 года. Всего пскович провёл за «Факел», выступающий в Российской премьер-лиге, 158 официальных матчей.

Недавно трансферная стоимость псковского футболиста упала с 600 до 500 тысяч евро, по оценке портала Transfermarkt.

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