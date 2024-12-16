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Общество

Новый поток курса подготовки к родам стартует в Псковском перинатальном центре 13 января

Новый поток курса подготовки к родам «Школа материнства» стартует в Псковском клиническом перинатальном центре 13 января, сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Этот бесплатный курс открыт для всех желающих и представляет собой возможность встретиться со специалистами перинатального центра. Количество мест ограничено, приоритет в записи предоставляется мамам с предполагаемой датой родов в январе-феврале.

Подготовка к родам охватывает несколько ключевых аспектов: информирование, психологическую и практическую подготовку. Основная цель курса – предоставить полезную информацию о процессе родов, помочь будущим мамам преодолеть страхи и заблуждения, а также научить основным методам повышения комфорта и самопомощи.

Расписание занятий с врачами и специалистами Псковского клинического перинатального центра будет сообщено позже.

Записаться на курсы подготовки к родам можно в WhatsApp*: 8-905-295-59-22 (Ленура). Писать можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Записаться на курс можно только до 28 декабря включительно.

*Мессенджер WhatsApp принадлежит признанной экстремистской и запрещённой в РФ компании Meta.

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