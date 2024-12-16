Женщина пострадала при столкновении трёх автомобилей в Пскове
Столкновение автомобилей Renault Captur, Lada Granta и Geely произошло на улице Максима Горького, 29 в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате ДТП в Geely пострадала 41-летняя женщина. Её госпитализировали в медицинское учреждение.
На месте происшествия работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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