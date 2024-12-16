Женщина пострадала при столкновении трёх автомобилей в Пскове

17:20, 16 декабря 2024, ПАИ

Столкновение автомобилей Renault Captur, Lada Granta и Geely произошло на улице Максима Горького, 29 в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП в Geely пострадала 41-летняя женщина. Её госпитализировали в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.