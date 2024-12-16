Следователи проводят проверку по факту гибели супружеской пары при пожаре в Пыталовском районе

16:09, 16 декабря 2024, ПАИ

В Пыталовском районе проводится проверка по сообщению о гибели двух человек при пожаре, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

15 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в частном жилом доме в деревне Бороусы Псковской области тел мужчины и женщины.

Пострадавшими являются 77-летний мужчина и его 76-летняя супруга, проживавшие в доме вдвоем.

По полученной следствием информации, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем.

По материалу проверки назначены медицинские и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.