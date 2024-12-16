Псковичка стала призёром конкурса «Лучший преподаватель ДШИ»

17:44, 16 декабря 2024, ПАИ

Заведующая художественным отделением Детской школы искусств Пскова Наталья Яблочкина стала призёром конкурса «Лучший преподаватель ДШИ», сообщили ПАИ в комитете по культуре Псковской области.

Наталья Яблочкина представила на конкурсе весь Северо-Западный федеральный округ. Пройдя три серьёзных этапа, она вошла в восьмёрку лучших преподавателей страны.

Отметим, что конкурс организовали Федеральный центр художественного образования и Министерство культуры РФ.