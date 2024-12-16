Псковичка стала призёром конкурса «Лучший преподаватель ДШИ»
Заведующая художественным отделением Детской школы искусств Пскова Наталья Яблочкина стала призёром конкурса «Лучший преподаватель ДШИ», сообщили ПАИ в комитете по культуре Псковской области.
Наталья Яблочкина представила на конкурсе весь Северо-Западный федеральный округ. Пройдя три серьёзных этапа, она вошла в восьмёрку лучших преподавателей страны.
Отметим, что конкурс организовали Федеральный центр художественного образования и Министерство культуры РФ.
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