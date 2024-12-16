Псковский футболист Владислав Мастерной перейдёт в клуб Первой лиги «Черноморец»

17:50, 16 декабря 2024, ПАИ

Псковский футболист 29-летний Владислав Мастерной перейдёт в клуб Первой лиги «Черноморец» из Новороссийска. Об этом ПАИ стало известно из собственных источников.

Воронежский «Факел», за который Мастерной выступал с 2019 года, сегодня объявил о расторжении контракта с псковским футболистом. В последних десяти играх во всех турнирах пскович выходил на поле всего дважды.

Новым клубом псковского защитника, по нашей информации, станет «Черноморец» из Новороссийска, выступающий в Первой лиге. Главным тренером команды является Олег Василенко, под руководством которого «Факел» в 2022 году вышел в Российскую премьер-лигу.

«Черноморец» ушёл на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги, отставая на одно очко от идущего четвёртым «Сочи». Напомним, что два победителя Первой лиги в следующем сезоне пополнят состав участников РПЛ напрямую, а третье и четвёртое места сыграют стыковые игры с командами, которые занимают 13-е и 14-е места в Высшей лиге.

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