Печерянина признали виновным в убийстве собутыльника
61-летний житель Печорского округа признан виновным в убийстве собутыльника. (части 1 статьи 105 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в областной прокуратуре.
Установлено, что в июле текущего года мужчина в ходе конфликта нанёс четыре удара в жизненно важные органы своему собутыльнику. Жертва от полученных ран скончалась на месте преступления.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде восьми лет лишения свободы.
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