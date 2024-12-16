Печерянина признали виновным в убийстве собутыльника

18:18, 16 декабря 2024, ПАИ

61-летний житель Печорского округа признан виновным в убийстве собутыльника. (части 1 статьи 105 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в областной прокуратуре.

Установлено, что в июле текущего года мужчина в ходе конфликта нанёс четыре удара в жизненно важные органы своему собутыльнику. Жертва от полученных ран скончалась на месте преступления.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде восьми лет лишения свободы.