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Происшествия

Великолучанин фиктивно зарегистрировал гражданина Узбекистана

Факт фиктивной регистрации иностранного гражданина выявили полицейские в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в феврале этого года 49-летний житель Великих Лук фиктивно оформил гражданина Узбекистана без его фактического пребывания по месту регистрации. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

Напомним, что в соответствии со статьёй 322.3 УК РФ правонарушителей могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей. Также за это нарушение могут грозить принудительные работы на срок до трёх лет с лишением права несколько лет занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью или лишение свободы на срок до трёх лет.

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