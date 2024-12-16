Высокий уровень собираемости взносов на капремонт отмечен в Псковском районе

20:39, 16 декабря 2024, ПАИ

Глава Псковского района Наталья Фёдорова и генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Андрей Анисимов обсудили результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в Псковском районе в этом году и наметили планы на 2025 год. Об этом Наталья Фёдорова сообщила в своём телеграм-канале.

«Обсудили краткосрочный план реализации региональной программы капремонта на 2025 год. В текущем году на территории Псковского района в 11 многоэтажках проведён капитальные ремонты, в основном это ремонт кровли, систем электроснабжения и теплоснабжения. Андрей Юрьевич отметил достаточно высокий уровень собираемости взносов на капремонт в нашем муниципалитете в 2024 году — свыше 90 %. В планах совместной деятельности на ближайший период работа по выявлению домов с нулевой собираемостью и повышение ответственности граждан за содержание своего жилья», – говорится в сообщениии.

Ознакомиться с адресной программой жители Псковского района могут на официальном сайте фонда, в разделе «Региональная программа капитального ремонта».