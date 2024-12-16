Комната матери и ребёнка открылась в ПсковГУ в Год семьи

20:55, 16 декабря 2024, ПАИ

В Псковском государственном университете состоялась презентация комнаты матери и ребёнка. Новое пространство появилось благодаря победе ПсковГУ во Всероссийском конкурсе «Помоги маме учиться», организованном Министерством науки и высшего образования РФ совместно с Тамбовским государственным университетом имени Г. Р. Державина. Об этом ПАИ сообщили в ПсковГУ.

Комната матери и ребёнка расположена на первом этаже в корпусе по адресу улица Карла Маркса, 1: с нового года молодые работники и обучающиеся вуза смогут оставить малышей-дошкольников в группе кратковременного пребывания на два – четыре часа, чтобы уделить больше времени учёбе и работе.

Заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова, которая присоединилась к презентации нового пространства в онлайн-режиме, поблагодарила коллектив университета за реализацию важной инициативы.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина подчеркнула, что сегодня наличие брака и детей не мешает современным молодым людям учиться и реализовывать себя в профессии.

«Президент России Владимир Путин объявил 2024 год в стране Годом семьи. Без преувеличения, семья – самое важное в жизни любого человека. Сегодня наличие брака и детей не мешает современным молодым людям учиться и реализовывать себя в профессии, и университет всегда идёт навстречу предложениям и инициативам, направленным на помощь студенческим семьям. В их числе открытие комнаты матери и ребёнка», – отметила руководитель вуза.

Проект разработан преподавателями кафедры образовательных технологий института образования и социальных наук Любовью Головиной, Ариной Михайловой и Инной Прадун при методической и организационной поддержке проектного офиса ПсковГУ.

Комната имитирует домашнюю обстановку и обеспечена мебелью и всем необходимым оборудованием, включая развивающие игры, интерактивные наборы, бизиборды, столы-трансформеры, соответствующие возрастным особенностям детей дошкольного возраста. Помещение имеет отдельный выход во двор университета, который граничит со студенческим сквером, где расположена детская игровая площадка.

Напомним, во Всероссийском конкурсе «Помоги маме учиться» приняла участие 31 заявка из вузов 26 субъектов РФ. ПсковГУ стал победителем в номинации «Организация в учебных корпусах образовательной организации совместного функционирования комнаты матери и ребёнка и группы кратковременного пребывания детей». Цель конкурса «Помоги маме учиться» -– создание единой сети инфраструктурной поддержки студенческих семей, студентов и молодых преподавателей с детьми в образовательных организациях высшего образования, а также аккумуляции лучших проектов, способствующих решению задач, определённых в концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.