Псковские спасатели, инспекторы и волонтёры провели совместный профилактический рейд

22:21, 16 декабря 2024, ПАИ

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области совместно с сотрудниками отдельной специализированной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, а также с волонтёрами Молодёжного центра провели профилактический рейд на территории Гдовского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда сотрудники особое внимание уделили разъяснению правил пользования приборами печного оборудования, правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, электрооборудования и газового оборудования в быту, а также доведению иных требований пожарной безопасности в период отопительного сезона и в преддверии новогодних праздников.

Жителям Псковской области напомнили, что в случае возникновения пожара или задымления необходимо звонить по номеру вызову пожарной охраны 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.

Ранее сообщалось, что в Пыталовском округе проводится проверка по сообщению о гибели двух человек при пожаре.